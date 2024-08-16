На участках фронта в Донецкой области украинские войска испытывают нехватку личного состава и артиллерийских снарядов. Фото: WSJ

Вторжение в Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не «оправдает себя». Об этом 15 августа написало американское издание The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что вторжение в Курскую область «рискует ухудшить и без того плохую ситуацию» для ВСУ.

«У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу», — заявил газете командир 21-го батальона ВСУ, который на прошлой неделе находился в районе Красногоровки. Он пожаловался на то, что только около 20% потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены.

По данным The Wall Street Journal, Киев тем временем перебрасывает свои силы с восточного фронта в Курскую область, оставляя подразделения «еще более растянутыми».

Как сообщается, украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.

«Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, то у нас их два или три», — сказал 45-летний майор украинских сил, который последние два месяца находится в районе Часов Яра Донецкой области. По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал.

«Россияне имеют преимущество 10:1 в артиллерийском огне и 5:1 в живой силе на Донбассе. Когда не хватает людей, в окопы отправляют тыловой персонал — поваров, механиков и других. Так что вопрос времени, когда враг найдет слабое место в обороне», — рассказал изданию командир одного из батальонов ВСУ.

Как отмечает WSJ, учитывая нехватку военных на других направлениях, украинские военные выражают сомнения в том, что атака на Курскую область «оправдает себя».

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Коренево Курской области России ВСУ разбили еще одну колонну российских военных.