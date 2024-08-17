Зеленський назвав ситуацію під Покровськом та Торецьком контрольованою

Українські військові відбили десятки російських штурмів на Покровському та Торецькому напрямках у Донецькій області. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



«Сьогоднішня доповідь головкому Сирського. Перше — Торецьке та Покровське напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять все для знищення окупанта та відображення штурмів. Ситуація контрольована», — написав Зеленський у Telegram.



Також глава держави зазначив, що в Курській області РФ на ранок суботи українські військові взяли в полон ще групу російських військових.



«На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам та командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та громадянських, які утримуються Росією. Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території», — зазначив Зеленський.



Ще один важливий напрямок роботи — дипломатичний, додав президент.



«Працюємо над новими пакетами підтримки нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне — обмеження російського наступального потенціалу та наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам», - повідомив президент.



Раніше повідомлялося, що Сили Оборони України зайшли до села Борки Курської області РФ. Водночас за даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися в Гродівці, Миколаївці на Покровському напрямку та Північному на Торецькому напрямку на Донеччині.