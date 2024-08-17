Российские удары привели к разрушениям мирной инфраструктуры в трех областях Украины, есть жертвы

В трех областях Украины за день появились существенные повреждения инфраструктуры и жертвы российских обстрелов.



В ночь на субботу российская армия нанесла удары по Казачьей Лопани Харьковской области, в результате обстрелов погибла женщина. Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.

Также российская армия за ночь и утро обстреляла семь громад Сумской области, в том числе использовав ракеты и корректируемые авиабомбы (КАБ). В Сумской громаде ранен один человек.

В Сумах в результате обстрела загорелось 10 автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.

В Херсонской области шесть человек получили ранения, среди них — ребенок, есть попадание объект критической инфраструктуры.

По данным областной власти, российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, частные автомобили и машину спасателей.