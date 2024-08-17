Взрывы в Краматорске: обстрелом поврежден дом, из-под завалов спасли человека

В Краматорске спасатели достали из-под завалов пострадавшего в результате российской атаки. В городской военной администрации сообщили, что состояние раненого — тяжелое.



Кроме этого, в результате обстрела без газа оказалось 310 абонентов Краматорска. Это 178 квартир и 132 частных дома.



В Донецкоблгазе сообщают, что поврежден газопровод протяженностью 30 метров. Также зафиксирован гильотинный разрыв газопровода.



Восстановление газоснабжения возможно в условиях безопасной ситуации, подчеркнули специалисты.

Как сообщалось, днем 17 августа в Краматорске Донецкой области прозвучали взрывы.

По данным местной власти, под удар попал многоквартирный дом в районе промышленной зоны.





По предварительной информации, один мирный житель пострадал.

Российские войска применили реактивные системы залпового огня.

