Російські удари призвели до руйнувань мирної інфраструктури у трьох областях України, є жертви

У трьох областях України за день з'явилися суттєві пошкодження інфраструктури та жертви російського обстрілу.



У ніч на суботу російська армія завдала ударів по Козачій Лопані Харківської області, внаслідок обстрілів загинула жінка. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.

Також російська армія за ніч і ранок обстріляла сім громад Сумської області, в тому числі використавши ракети та авіабомби, що коректуються (КАБ). У Сумській громаді поранено одну людину.

У Сумах внаслідок обстрілу спалахнуло 10 автомобілів, які знаходилися на стоянці поряд із багатоповерховими житловими будинками, вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено фасади житлових будинків та інших приміщень.

На Херсонщині шестеро людей дістали поранень, серед них — дитина, є влучення об'єкт критичної інфраструктури.

За даними обласної влади, російські військові потрапили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні установи, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, приватні автомобілі та машину рятувальників.