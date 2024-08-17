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Главное за день: Киев и Москва собирались договориться? Ситуация на Донетчине

17 августа 2024, 23:28

Главное за день: Киев и Москва собирались договориться? Ситуация на Донетчине

Политика

The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров пишет, что в августе делегаты Киева и Москвы должны были отправиться в Доху (Катар) для заключения соглашения о прекращении ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако, как пишет издание, переговоры были сорваны из-за неожиданного вторжения Сил обороны Украины в Курскую область России на прошлой неделе.

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины зашли в село Борки Курской области РФ. В то же время, российские войска продвинулись в Гродовке, Николаевке на Покровском направлении и Северном на Торецком направлении в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные отбили десятки российских штурмов на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.

ВС РФ нанесли удар по Мирнограду ФАБ-500. Авиабомба попала по недостроенному многоэтажному дому. Один человек погиб и четверо ранены. В Краматорске попал многоквартирный дом в районе промышленной зоны, ранен один человек. Поврежден газопровод протяженностью.

Еще три области Украины пострадали от российских атак. В Казачьей Лопани Харьковской области погибла женщина. Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме. В Сумской области ранен один человек, в Сумах в результате обстрела загорелось 10 автомобилей, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений. В Херсонской области шесть человек получили ранения, среди них — ребенок, есть попадание объект критической инфраструктуры.

В сети появились видео, снятые в первые часы после обстрела моста через реку Сейм в Курской области РФ. По данным российских СМИ, на этом мосту в микроавтобусе погибли так называемые «волонтеры» от группировки «ДНР» Николай Ковалев и Давид Соколов. В Курскую область из оккупированного Донецка их отправила пророссийская организация «Народный фронт».

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