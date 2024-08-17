Головне за день: Київ та Москва збиралися домовитися? Ситуація на Донеччині

Політика



The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів, пише , що в серпні делегати Києва і Москви повинні були вирушити в Доху (Катар) для укладання угоди про припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Проте, як пише видання, переговори було зірвано через несподіване вторгнення Сил оборони України до Курської області Росії минулого тижня.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України зайшли до села Борки Курської області РФ. Водночас, російські війська просунулися у Гродівці, Миколаївці на Покровському напрямку та Північному на Торецькому напрямку на Донеччині.



Президент України Володимир Зеленський розповів , що українські військові відбили десятки російських штурмів на Покровському та Торецькому напрямках у Донецькій області.



ЗС РФ завдали удару по Мирнограду ФАБ-500. Авіабомба влучила у недобудований багатоповерховий будинок. Одна людина загинула і четверо поранено. У Краматорську під обстріл потрапив багатоквартирний будинок у районі промислової зони, поранено одну людину. Пошкоджено газопровід завдовжки.



Ще три області постраждали від російських атак. У Козачій Лопані Харківської області загинула жінка. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку. У Сумській області поранено одну людину, у Сумах внаслідок обстрілу зайнялося 10 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено фасади житлових будинків та інших приміщень. На Херсонщині шестеро людей отримали поранення, серед них — дитина, є влучення в об'єкт критичної інфраструктури.



У мережі з'явилися відео, зняті в першу годину після обстрілу мосту через річку Сейм у Курській області РФ. За даними російських ЗМІ, на цьому мосту в мікроавтобусі загинули так звані волонтери від угрупування "ДНР" Микола Ковальов і Давид Соколов. До Курської області з окупованого Донецька їх відправила проросійська організація «Народний фронт».



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