Войска РФ атаковали Мирноград авиабомбой: один человек погиб, четверо ранены

Российские войска сегодня, 17 августа, сбросили авиабомбу на Мирноград, в результате чего один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По предварительным данным прокуратуры, ВС РФ нанесли удар с помощью ФАБ-500 с УМПК. Авиабомба попала по недостроенному многоэтажному дому.
В результате атаки посреди улицы погиб 78-летний горожанин.
Ранены четверо гражданских — две женщины 40 и 56 лет, а также двое 37 и 69-летних мужчин.
Взрывной волной в городе повреждены многоэтажные дома, кинотеатр, магазины и аптека.
Российские войска находятся уже примерно в 6 километрах от Мирнограда. В городе действует длинный комендантский час с 17:00 до 9:00, местных жителей просят эвакуироваться.
По данным властей, в городе остаются еще около 20 тысяч человек, из них ориентировочно одна тысяча — это дети.
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