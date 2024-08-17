Войска РФ атаковали Мирноград авиабомбой: один человек погиб, четверо ранены

Последствия удара по Мирнограду. Фото: Прокуратура

Российские войска сегодня, 17 августа, сбросили авиабомбу на Мирноград, в результате чего один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



По предварительным данным прокуратуры, ВС РФ нанесли удар с помощью ФАБ-500 с УМПК. Авиабомба попала по недостроенному многоэтажному дому.



В результате атаки посреди улицы погиб 78-летний горожанин.



Ранены четверо гражданских — две женщины 40 и 56 лет, а также двое 37 и 69-летних мужчин.



Взрывной волной в городе повреждены многоэтажные дома, кинотеатр, магазины и аптека.

Российские войска находятся уже примерно в 6 километрах от Мирнограда. В городе действует длинный комендантский час с 17:00 до 9:00, местных жителей просят эвакуироваться.



По данным властей, в городе остаются еще около 20 тысяч человек, из них ориентировочно одна тысяча — это дети.