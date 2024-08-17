Наступление ВСУ в Курской области сорвало переговоры Киева и Москвы о частичном прекращении огня — СМИ

Западной прессе стало известно о тайных переговорах России и Украины которые через третью сторону якобы планировали заключить соглашение о частичном прекращении огня.



The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров пишет, что в августе делегаты Киева и Москвы должны были отправиться в Доху (Катар) для заключения соглашения о прекращении ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.



Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали.



Однако, как пишет издание, переговоры были сорваны из-за неожиданного вторжения Сил обороны Украины в Курскую область России на прошлой неделе.



Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами. Они не отменили переговоры, но попросили время на раздумья.



Российский собеседник, имеющий тесные связи с российскими дипломатами, дал понять, что «Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции».



«Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением», — цитирует собеседника издание.

В ответ на запрос The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесли «из-за ситуации на Ближнем Востоке», но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проконсультируется со своими партнерами по имплементации оговоренного.



В Кремле не ответили на запросы о комментариях.



Белый дом отказался от комментариев для этой истории. Администрация Байдена уже давно заявляла, что время и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией должна определять только Украина.

Как сообщалось, более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме. Это истощило украинские электросети, что привело к веерным отключениям света во всех регионах страны. В свою очередь украинские Силы обороны активно наносили удары по российски нефтебазам, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15%. Это сказалось на ценах на бензин не только в России, но и в других странах мира.



Украина и Россия не раз делали публичные заявления о возможности мирных переговоров. При этом каждая сторона настаивает на выполнении именно ее требований.