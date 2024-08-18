Оккупанты за сутки обстреляли Донетчину более 15 раз: есть жертва и повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за 17 августа обстреляли Донецкую область. Известно о разрушенных домах и жертвах. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района Донетчины:



Покровский район. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Трудовое и Анновка. В Мирнограде 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина. В Сухом Яру Покровской громады ранен человек. В Гродовской громаде разрушено 5 домов.



Краматорский район. В Заречном Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден; в Ямполе разрушен дом; в Новом поврежден магазин. В Константиновке повреждены 2 частных дома, админздание и 2 инфраструктурных объекта; еще 2 дома повреждены в Марково.



Бахмутский район. В Торецке погиб человек, поврежден дом; в Щербиновке 1 человек ранен. В Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в воскресенье, 18 августа, ударили по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 13 российских целей.