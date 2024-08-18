Окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 15 разів: є жертва та пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за 17 серпня обстріляли Донецьку область. Відомо про зруйновані будинки та жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони Донеччини:



Покровський район. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка. У Мирнограді 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці. У Сухому Яру Покровської громади поранено людину. У Гродівській громаді зруйновано 5 будинків.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено; у Ямполі зруйновано будинок; у Новому пошкоджено крамницю. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Марковому.



Бахмутський район. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок; у Щербинівці 1 людина поранена. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у неділю, 18 серпня, дарували територією України за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 російських цілей.