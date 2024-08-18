Окупанти вранці здійснили масовану атаку на Донеччині: їх мета — просунутися у бік Торецька

У неділю вранці, 18 серпня, російська армія здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
У відомстві уточнили, що російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.
«Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що війська РФ окупували село Миколаївка на Покровському напрямку Донецької області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях