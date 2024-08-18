Россияне захватили село на Покровском направлении — DeepState

Армия РФ продвигается на Покровском направлении. Фото: DeepState

Войска РФ оккупировали село Николаевка на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает украинский проект DeepState.



На этом же направлении россияне продвинулись возле Новожеланного та Желанного.



На Угледарском направлении российские войска продвинулись возле Водяного.



Украинские военные отбросили противника возле Отрубы в Курской области.



Ранее мы писали, что украинские военные отбили десятки российских штурмов на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.