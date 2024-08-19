На Донетчине в результате обстрелов выключались воздушные линии

Российская армия в очередной раз обстреляла подстанцию в Донецкой области. В результате этого выключались воздушные линии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



В ведомстве уточнили, что из-за атаки армии РФ были без электроэнергии несколько подстанций и бытовые потребители. Однако питание восстановлено по резервной схеме.



Ранее мы писали, что в Донецкой области российские оккупанты нанесли удар по подстанции. В результате этого повреждено оборудование.