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На Донетчине в результате обстрелов выключались воздушные линии

19 августа 2024, 11:14

На Донетчине в результате обстрелов выключались воздушные линии

Российская армия в очередной раз обстреляла подстанцию в Донецкой области. В результате этого выключались воздушные линии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

В ведомстве уточнили, что из-за атаки армии РФ были без электроэнергии несколько подстанций и бытовые потребители. Однако питание восстановлено по резервной схеме.

Ранее мы писали, что в Донецкой области российские оккупанты нанесли удар по подстанции. В результате этого повреждено оборудование. 

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