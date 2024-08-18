В Донецкой области россияне обстреляли подстанцию — Минэнерго

В Донецкой области российские оккупанты нанесли удар по подстанции. В результате этого повреждено оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за обстрела одной из подстанций повреждено оборудование», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 17 августа обстреляли Донецкую область. Известно о разрушенных домах и жертвах.