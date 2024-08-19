На Донеччині внаслідок обстрілів вимикалися повітряні лінії

Російська армія вкотре обстріляла підстанцію на Донеччині. Внаслідок цього вимикалися повітряні лінії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



У відомстві уточнили, що через атаку армії РФ було без електроенергії кілька підстанцій та побутові споживачі. Однак, живлення відновлено за резервною схемою.



Раніше ми писали, що в Донецькій області російські окупанти завдали удару по підстанції. Внаслідок цього пошкоджено обладнання.