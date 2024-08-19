«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке

В оккупированном Донецке 10 человек пострадали в результате обстрела, один человек погиб. В группировке «ДНР» утверждают, что под обстрел попали люди на остановке по улице Добровольского в Петровском районе.



Среди пострадавших — подростки 16 и 17 лет, а погибла беременная 33-летняя женщина.



Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заявили в «ДНР».



Также поврежден автобус городского маршрута №60а.



По улице Брикетной в этом же районе поврежден автобус маршрута №61. Пострадала женщина, которая находилась в автобусе.