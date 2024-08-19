РФ за сутки обстреляла четыре района Донетчины: есть жертвы и пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 18 августа, обстреляли четыре района Донецкой области. В результате ударов есть пострадавшие и жертвы, а также повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Волновахский район. В Разливе Великоновоселковской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен.

Покровский район. В Горняке Кураховской ТГ ранен человек, поврежден инфраструктурный объект; в Кураховке повреждены 10 частных домов и 3 двухэтажки. В Новоукраинке Покровской ТГ ранены 4 человека, поврежден дом. В Торецке Шаховской ТГ повреждено предприятие. Гродовская ТГ находится под постоянным артиллерийским огнем. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен.

Краматорский район. В Новом Лиманской ТГ поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, поврежден частный дом, 3 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен. В Часовоярской ТГ повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 4 хозяйственные постройки. В Северской ТГ повреждены 2 дома: в Серебрянке и Дроновке.



Ранее мы писали, что в ночь на 19 августа российские оккупанты атаковали Украину 11 ударными БПЛА «Шахед-136/131» с Курского направления и города Приморско-Ахтарск РФ.