«ДНР» заявила про загибель вагітної жінки та поранення 10 людей на зупинці

В окупованому Донецьку 10 людей постраждали внаслідок обстрілу, одна людина загинула. В угрупуванні «ДНР» стверджують, що наслідків обстрілу зазнали люди на зупинці на вулиці Добровольського в Петровському районі.



Серед постраждалих — підлітки 16 та 17 років, а загинула вагітна 33-річна жінка.



Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, заявили у «ДНР».



Також пошкоджено автобус міського маршруту №60а.



На вулиці Брикетній у цьому ж районі пошкоджено автобус маршруту №61. Постраждала жінка, яка перебувала в автобусі.