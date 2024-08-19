Что происходит на фронте в Донецкой области: РФ усилила удары на Торецком направлении

В Донецкой области 29 боевых столкновений состоялись на Покровском направлении с начала суток. Всего, как сообщили в Генштабе ВСУ, было 78 боестолкновений.



На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений, половина из них продолжается. На Лиманском и Торецком направлениях захватническая армия по девять раз штурмовала позиции украинских военных, два боя на Торецком направлении продолжаются. На Северском направлении было шесть боестолкновений, идут три боя. На Краматорском направлении оккупант совершил два штурма, одно боестолкновение продолжается.



На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки. На Времивском направлении российские войска провели три штурма.



На Торецком направлении оккупанты нанесли шесть авиаударов, сбросив девять управляемых авиабомб по Щербиновке, Нелиповке и Торецку. На Покровском направлении войска РФ нанесли три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.



Ранее российские военные подразделения продвинулись в Донецкой области, возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализного, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.



Напомним, 18 августа сообщалось, что украинская авиация уничтожила еще один мост на Курском направлении РФ. В сети появились соответствующие кадры.