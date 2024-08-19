Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Что происходит на фронте в Донецкой области: РФ усилила удары на Торецком направлении

19 августа 2024, 19:30

Что происходит на фронте в Донецкой области: РФ усилила удары на Торецком направлении

В Донецкой области 29 боевых столкновений состоялись на Покровском направлении с начала суток. Всего, как сообщили в Генштабе ВСУ, было 78 боестолкновений.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений, половина из них продолжается. На Лиманском и Торецком направлениях захватническая армия по девять раз штурмовала позиции украинских военных, два боя на Торецком направлении продолжаются. На Северском направлении было шесть боестолкновений, идут три боя. На Краматорском направлении оккупант совершил два штурма, одно боестолкновение продолжается.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки. На Времивском направлении российские войска провели три штурма.

На Торецком направлении оккупанты нанесли шесть авиаударов, сбросив девять управляемых авиабомб по Щербиновке, Нелиповке и Торецку. На Покровском направлении войска РФ нанесли три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

Ранее российские военные подразделения продвинулись в Донецкой области, возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализного, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке. 

Напомним, 18 августа сообщалось, что украинская авиация уничтожила еще один мост на Курском направлении РФ. В сети появились соответствующие кадры.

ТЕГИ

Прочее
Война ситуация на фронте
Прочее
Торецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:29
«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке
08:09
Войска РФ продвинулись в Нелиповке и Нью-Йорке Донецкой области
23:00
Главное за день: Разбит еще один мост в РФ. Росармия продолжае атаковать Донетчину
23:28
Главное за день: Киев и Москва собирались договориться? Ситуация на Донетчине
23:49
Главное за день: Разрушен мост-артерия в России. Удар по ТЦ в Донецке
23:09
В Курскую область отправляют «волонтеров» из оккупации — дайджест ►
22:10
В Донецке за день от обстрелов пострадали 13 человек
17:09
Россия может разместить беженцев из Курской области в Мариуполе. Что планируют оккупанты
13:42
В Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика»: сообщают об обстреле
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
23:42
Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными
15:21
В захваченном Донецке погиб местный житель в результате обстрела
14:59
Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
23:14
Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
все новости
19:30
Что происходит на фронте в Донецкой области: РФ усилила удары на Торецком направлении
18:30
Украинцам отключат свет на несколько часов во вторник — график
17:59
Россияне днем ударили из артиллерии по Торецку: есть пострадавший
17:29
«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке
17:21
Пограничники нанесли удары по захватчикам на Северском направлении: четверо погибших
17:04
В Мирнограде больница уже завтра перестанет принимать пациентов. Куда их перенаправят
16:45
«Ситуация на фронте очень сложная»: в Донецкой ОВА рассказали, где еще планируют усилить комендантский час
16:43
Украинец лёг посреди центрального проспекта в Берлине и погиб из-за наезда автомобиля
16:29
Россияне уничтожили их дом: из прифронтового Невского эвакуировались еще двое людей
16:12
Партизаны обнаружили базу, куда армия РФ свозит огромное количество техники с Торецкого направления. Где она находится
15:57
Украина получила от Германии систему ПВО
15:44
В Украине сегодня изменили графики отключения света
15:17
В Покровской громаде на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми: список городов и сел
14:59
Оккупанты обстреляли Торецк и Заречное: четверо людей погибли
14:23
«Несмотря на войну»: в Донецкой области выводят новые сорта пшеницы и собирают урожай
13:58
Илон Маск заявил, что не дарил Cybertruck Кадырову
12:33
В Константиновке спасатели деблокировали мужчину из поврежденного в результате ДТП автомобиля
12:31
Российская армия приближается: в ГВА рассказали, сколько у жителей у Покровска осталось времени на эвакуацию
12:25
На нефтебазе в Ростовской области РФ произошел взрыв, есть пострадавшие
12:08
Отделения «Новой почты» в Мирнограде прекращают работу
все новости
ВИДЕО
Луганский пограничный отряд показал работу на Северском направлении. Фото: ГПСУ Пограничники нанесли удары по захватчикам на Северском направлении: четверо погибших
19 августа, 17:21
Пшеница сорта донецкой селекции под названием «Победа». Фото: кадр из видео «Несмотря на войну»: в Донецкой области выводят новые сорта пшеницы и собирают урожай
19 августа, 14:23
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Fortune Илон Маск заявил, что не дарил Cybertruck Кадырову
19 августа, 13:58
На горевшей в Ростовской области нефтебазе произошёл взрыв, 18 человек пострадали. Фото: Это Ростов/Telegram На нефтебазе в Ростовской области РФ произошел взрыв, есть пострадавшие
19 августа, 12:25
Силы обороны уничтожили третий мост в Курской области. Фото: ТГ-канал Военные осведомитель ВСУ разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области РФ — российские «военкоры»
19 августа, 11:51
Украинские военные Сил специальных операций продемонстрировали, как уничтожают оккупантов. Фото: ССО Воины ССО показали, как уничтожают российских захватчиков в Курской области
19 августа, 09:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор