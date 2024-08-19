Що відбувається на фронті на Донеччині: РФ посилила удари на Торецькому напрямку

На Донеччині 29 бойових зіткнень відбулися на Покровському напрямку з початку доби. Загалом, як повідомили в Генштабі ЗСУ, було 78 бойових зіткнень.



На Куп'янському напрямку сталося вісім бойових зіткнень, половина з них триває. На Лиманському та Торецькому напрямках загарбницька армія по дев'ять разів штурмувала позиції українських військових, два бої на Торецькому напрямку тривають. На Сіверському напрямку було шість бойових зіткнень, тривають три бої. На Краматорському напрямку окупант здійснив два штурми, одне бойове зіткнення триває.



На Курахівському напрямі загарбники п'ять разів марно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки. На Времівському напрямі російські війська провели три штурми.



На Торецькому напрямку окупанти завдали шість авіаударів, скинувши дев'ять керованих авіабомб по Щербинівці, Нелипівці та Торецьку. На Покровському напрямку війська РФ завдали три авіаудари некерованими авіаракетами Олександрополем.



Раніше російські військові підрозділи просунулися на Донеччині, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізного, Новобажаного, у Нелипівці та Нью-Йорку.



Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку РФ. У мережі з'явились відповідні кадри.