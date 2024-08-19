Боевик «ДНР» Ходаковский снова завил о цензуре

Боевик, замглавы «Росгвардии в ДНР» Александр Ходаковский заявил, что приостановит свои публикации «до особого распоряжения». В своем Telegram-канале он написал, что пытался «быть максимально полезным».



Боевик не указал прямо, что ему запретили вести блог в соцсети. Но он указал, что перед ним возник выбор.



«В настоящее время я вынужден делать выбор: или продолжать наше общение, или продолжать начатое дело по созданию спецподразделений Росгвардии ДНР», — написал Ходаковский.



Это уже не первый случай, когда Ходаковский косвенно заявляет о цензуре со стороны российских силовиков по отношению к нему и таким, как он. К примеру, ранее боевик призывал наказать убийц пропагандиста из США Рассела Бентли, однако отозвал свое сообщение в соцсети.



Ранее Ходаковский позволял себе критику российских силовиков и группировки «ДНР».