Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать военных за убийство Рассела Бентли

19 апреля 2024, 21:31

Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать военных за убийство Рассела Бентли

Боевик, замглавы «Росгвардии в ДНР» Александр Ходаковский прокомментировал убийство в Донецке своего бывшего подчиненного по батальону «Восток» Рассела Бентли. Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать российских военных за убийство Бентли.

«Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, — забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своём хозяйстве», — написал Ходаковский в телеграм-канале.

Напомним, что в оккупированном Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли. Об этом сообщила его жена Людмила и председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:30
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
23:26
Главное за день: Ту22М3 сбили после атаки по Украине. Обстрел Днепра
21:48
«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ
18:32
В Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли
15:14
В Луганске украинской ракетой убит российский комбриг
14:23
В захваченном Донецке при подрыве на мине погиб мужчина, есть пострадавшая
11:21
В ISW предположили, каким будет ответ Украины на наступление армии РФ в июне
10:50
В оккупированном Крыму отказались от торжеств на 9 мая
23:17
Главное за день: Обстрелы Селидового и Горловки. Российские шпионы в Германии
17:33
Экс-директор «Мариупольтранс» проведет 4 года в исправительной колонии за крупную взятку
16:59
Более полусотни российских военных срочно покинули подстанцию в Очеретино
16:14
В оккупированной Горловке под обстрел попали медучреждения
14:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: двое людей получили ранения
13:36
ГУР МОУ назвало российские потери из-за атаки на аэродром в Джанкое
11:51
В захваченной Горловке в больнице погибла 12-летняя девочка: причина
10:48
Прокремлевского пропагандиста-американца похитили российские военные в Донецке
08:01
Буданов дал прогноз об окончании войны в Украине
23:20
Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова
15:53
На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов
14:50
Оккупант получил срок за расстрел жителя Киевской области
все новости
23:30
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
23:26
Главное за день: Ту22М3 сбили после атаки по Украине. Обстрел Днепра
22:30
При обстреле Днепропетровщины у 6-летнего мальчика погибла вся семья
21:48
«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ
21:31
Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать военных за убийство Рассела Бентли
19:41
Россияне нанесли удар по морскому порту «Южный» — Зеленский
19:16
НАТО в скором времени отправит в Украину новое ПВО — Столтенберг
18:32
В Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли
18:08
ВС ВСУ: Уничтожение Ту-22М3 является переломным моментом
17:21
Граждане Словакии собрали почти 2 млн евро на снаряды для украинских военных
17:03
Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре тело погибшей женщины
16:30
Российская Белгородская область попала под обстрел: двое людей пострадали, есть повреждения
16:20
Оккупанты продолжают разрушать Часов Яр авиаударами — видео
16:12
В Днепре 20 апреля объявлено днем траура
15:59
На Донетчине строят третью линию обороны — Филашкин
15:14
В Луганске украинской ракетой убит российский комбриг
14:44
Операторы БПЛА показали, как уничтожают войска РФ на Запорожском и Донецком направлениях
14:23
В захваченном Донецке при подрыве на мине погиб мужчина, есть пострадавшая
14:17
В Одесской области прогремели взрывы
13:57
Россия наращивает производство оружия для продолжения войны — WP
все новости
ВИДЕО
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ► Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
19 апреля, 23:30
Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов в Днепре Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре тело погибшей женщины
19 апреля, 17:03
Разрушение Часов Яр: оккупанты наносят авиаудары. Фото: кадр из видео Оккупанты продолжают разрушать Часов Яр авиаударами — видео
19 апреля, 16:20
Филашкин в докладе Зеленскому заявил, что в Донецкой области возводят третью линию обороны. Фото: глава ДОВА На Донетчине строят третью линию обороны — Филашкин
19 апреля, 15:59
Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области
19 апреля, 13:51
Уничтоженный военный самолет РФ Ту-22М3 Спецоперация ГУР и ВС ВСУ: самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины
19 апреля, 11:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор