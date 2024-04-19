Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать военных за убийство Рассела Бентли

Боевик, замглавы «Росгвардии в ДНР» Александр Ходаковский прокомментировал убийство в Донецке своего бывшего подчиненного по батальону «Восток» Рассела Бентли. Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать российских военных за убийство Бентли.

«Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, — забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своём хозяйстве», — написал Ходаковский в телеграм-канале.

Напомним, что в оккупированном Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли. Об этом сообщила его жена Людмила и председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман.