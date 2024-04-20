Ходаковский уже не призывает наказать виновных в смерти Рассела Бентли

Боевик, замглавы «Росгвардии в ДНР» Александр Ходаковский, который ранее призывал наказать убийц пропагандиста из США Рассела Бентли, отозвал свое сообщение в соцсети.



В своем Telegram-канале Ходаковский написал пост, в котором завуалировано и витиевато объясняет причины удаления предыдущих записей о Бентли. Прямых причин, по которым он это сделал, не называет.



Боевик заявил, что является «официальным лицом» группировки «ДНР», а потому ему приходится «иногда наступать на горло своей лебединой песне». Так, Ходаковский пришел к выводу, что во время войны не может позволить себе полную свободу слова.



«Сейчас я и моя команда работаем одновременно на нескольких направлениях. Преодолевая препоны и трудности мы создаём несколько отрядов спецназа в ДНР, задачи которых варьируются от защиты нашего общества от элементов, способных на то, что произошло с Расселом Бентли, — до проведения сложных боевых операций», — заявил Ходаковский.



Также он написал, что выбрал быть «полезным в первую очередь в практической плоскости», а это для него является несопоставимым с потерей в области свободы действий.



Ранее в своем заявлении Ходаковский прямо указал, что Бентли убили российские военные и должны понести за это наказание.

19 апреля стало известно, что в оккупированном Донецке убит боевик и прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли.



Рассел Бентли пропал в Донецке 8 апреля. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксировать последствия. Было открыто уголовное дело по факту пропажи.



Позже жена Рассела Бентли сообщила, что его похитили российские военные.