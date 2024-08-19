Бойовик «ДНР» Ходаковський знову завив про цензуру

Бойовик, заступник голови «Росгвардії у ДНР» Олександр Ходаковський заявив, що призупинить свої публікації «до особливого розпорядження». У своєму Telegram-каналі він написав, що намагався бути максимально корисним.



Бойовик не вказав прямо, що йому заборонили вести блог у соцмережі. Але він зазначив, що перед ним виник вибір.



«Наразі я змушений робити вибір: чи продовжувати наше спілкування, чи продовжувати розпочату справу щодо створення спецпідрозділів Росгвардії ДНР», — написав Ходаковський.



Це вже не перший випадок, коли Ходаковський побічно заявляє про цензуру з боку російських силовиків щодо нього і таких, як він. Наприклад, раніше бойовик закликав покарати вбивць пропагандиста із США Рассела Бентлі, проте відкликав своє повідомлення у соцмережі.



Раніше Ходаковський дозволяв собі критику російських силовиків та угруповання «ДНР».