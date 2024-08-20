В Мирнограде родители прячут своих детей от эвакуации

На Донетчине продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Впрочем, есть случаи, когда родители прячут своих детей, их будет разыскивать правоохранительные органы. Об этом сообщил и. о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк в эфире «Радио Свобода».



По его словам, некоторые взрослые предоставляют местной власти недостоверную информацию, в частности, говорят, что их дети уехали из города. Третяк отметил, что будут делать подомовой обход.



«Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые подвергаются ежедневным ударам», — отметил он.



Известно, что в Мирнограде остаются около 16 тысяч человек.



Руководитель ГВА призывает всех жителей выезжать на более безопасные территории Украины, добавляя, что в громаде, возможно, не будет воды и света.



Ранее мы писали, что начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде с 15:00 до 11:00. Новые правила действуют с 19 августа.



Кроме того, исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк сообщил, что в Мирнограде остаются еще около 20 тысяч человек, из них ориентировочно одна тысяча — это дети.