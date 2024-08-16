«В городе остаются еще около 20 тысяч человек»: в ГВА рассказали, насколько близко россияне подошли к Мирнограду

В городе Мирноград Донецкой области, к которому приближается российская армия, остаются еще около 20 тысяч человек, из них ориентировочно одна тысяча – это дети. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

По его словам, ситуация вокруг города напряженно стабильная.

«Но враг понемногу продвигается. Сейчас линия боевого столкновения – примерно в 6 км от города Мирноград. Люди уезжают, но не так быстро, как хотелось бы, как в этом нуждается ситуация. В первую очередь мы пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно обслуживать самих себя. Многие выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышны даже на окраинах громады», – отметил начальник ГВА.

Напомним, что российская армия находится уже в 10,5 км от города Покровск на Донетчине.