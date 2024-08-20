У Мирнограді батьки ховають своїх дітей від евакуації

На Донеччині продовжується примусова евакуація сімей з дітьми. Втім, є випадки, коли батьки ховають своїх дітей, їх шукатимуть правоохоронні органи. Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк в ефірі «Радіо Свобода».



За його словами, деякі дорослі надають місцевій владі неправдиву інформацію, зокрема кажуть, що їхні діти виїхали з міста. Третяк зазначив, що робитимуть подомовий обхід.



«Ми це й робимо, але посилюватимемо ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів», — зазначив він.



Відомо, що у Мирнограді залишаються близько 16 тисяч людей.



Керівник МВА закликає всіх мешканців виїжджати на безпечніші території України, додаючи, що у громаді, можливо, не буде води та світла.



Раніше ми писали, що начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді з 15:00 до 11:00. Нові правила діють із 19 серпня.



Крім того, виконуючий обов'язки голови Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третьяк повідомив, що у Мирнограді залишаються ще близько 20 тисяч осіб, з них орієнтовно одна тисяча – це діти.