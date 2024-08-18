В Мирнограде и Селидовом будет усилен комендантский час: дата

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



«Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа», — написал он.

Филашкин призывает граждан, которые остаются в Мирнограде и Селидово, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.



Ранее мы писали, что с 12 августа в Донецкой области действуют новые правила комендантского часа. Так, в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.