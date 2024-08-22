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Российские власти не стали запрашивать гуманитарный коридор для жителей Курской области

22 августа 2024, 21:57

Российские власти не стали запрашивать гуманитарный коридор для жителей Курской области

Россия не обращалась к Международному Комитету Красного Креста об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Генеральный штаб, именно они создали военную комендатуру, в присутствии Международного Комитета Красного Креста доложил, что Россия, как государство не обращалась об открытии гуманитарного коридора», — сказала Верещук журналистам 22 августа.

Она отметила, что согласно нормам, Украина обязана объявить о возможности открытия такого коридора, но РФ, если беспокоится о своем населении, обязана через МККК, который имеет соответствующий мандат, запросить такой коридор.

В то же время, она отметила, что украинские военные предоставляют всю необходимую помощь для жизнеобеспечения данных территорий.

Кроме того, Верещук рассказала, что россияне обращаются на украинскую «горячую линию», и Минреинтеграции перенаправляет все обращения в военную комендатуру.

В российском министерстве чрезвычайных дел заявили, что с 6 августа эвакуировали более 114 тысяч жителей приграничных районов Курской области. 

После объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения из приграничья Курской области для ведения оборонных действий армия РФ активно занимает гражданские объекты населенных пунктов. 

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