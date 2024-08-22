Російська влада не попросила про гуманітарний коридор для жителів Курської області

Росія не зверталася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарного коридору для мешканців Курської області, заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



«Генеральний штаб, саме вони створили військову комендатуру, у присутності Міжнародного Комітету Червоного Хреста доповів, що Росія, як держава, не зверталася про відкриття гуманітарного коридору», — сказала Верещук журналістам 22 серпня.



Вона зазначила, що згідно з нормами, Україна зобов'язана оголосити про можливість відкриття такого коридору, але РФ, якщо переймається своїм населенням, зобов'язана через МКЧХ, який має відповідний мандат, запросити такий коридор.



Водночас вона зазначила, що українські військові надають усю необхідну допомогу для життєзабезпечення цих територій.



Крім того, Верещук розповіла, що росіяни звертаються до української «гарячої лінії», і Мінреінтеграції перенаправляє всі звернення до військової комендатури.

У російському міністерстві надзвичайних справ заявили, що з 6 серпня евакуювали понад 114 тисяч жителів прикордонних районів Курської області.



Після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області ведення оборонних дій армія РФ активно займає цивільні об'єкти населених пунктів.

