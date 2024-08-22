Более 19 тысяч семей на Донетчине снова со светом

Энергетики ДТЭК 20 и 21 августа смогли восстановить электричество для жителей 29 населенных пунктов в Донецкой области. Свет вернули 19,4 тысячам семей. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.



«За 20 и 21 августа специалисты ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили свет в 29 населенных пунктах, которые были обесточены из-за обстрелов. Электроснабжение снова доступно для 19 489 семей», — отмечается в компании.



Компания отметила, что энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные предоставляют разрешение на проведение работ.

По состоянию на утро 22 августа в Донецкой области электроснабжения не было в более, чем 150 населенных пунктов.