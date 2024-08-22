Понад 19 тисяч сімей на Донеччині знову зі світлом

Енергетики 20 та 21 серпня змогли відновити електрику для мешканців 29 населених пунктів у Донецькій області. Світло повернули 19,4 тисячам сімей. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.



«За 20 та 21 серпня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі повністю або частково відновили світло у 29 населених пунктах, які були знеструмлені через обстріл. Електропостачання знову доступне для 19 489 сімей», — наголошується в компанії.



Компанія зазначила, що енергетики розпочинають ремонти відразу, як тільки вщухають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Станом на ранок 22 серпня на Донеччині було відсутнє електропостачання у понад 150 населених пунктів.