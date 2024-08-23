Беглый министр времен Януковича снова приехал на оккупированный Донбасс

Бывший министр доходов и сборов Украины времен Януковича Александр Клименко. Фото: Промышленная группа «Родина» / VK

Бывший министр доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича Александр Клименко побывал на оккупированной Россией части Донбасса в качестве «инвестора» угольных предприятий.



Клименко является основным акционером зарегистрированной в России промышленной группы «Родина». На оккупированной части Донецкой области под контролем этой группы с прошлого года находится шахта «Горняк-95» в Макеевке. На оккупированной Луганщине в этом году «Родине» передали три предприятия: шахту «Белореченская», обогатительную фабрику «Белореченская» и краснодонское погрузочно-транспортное предприятие. От России «Родина» получила налоговые льготы, будучи участником свободной экономической зоны на захваченных территориях.

Накануне Дня шахтера Клименко посетил подконтрольные ему угольные предприятия в Макеевке и Белореченском, где принял участие в торжественных мероприятиях. Это следует из сюжета, опубликованного донецким пророссийским телеканалом «Юнион», и сообщений группы «Родина» во «ВКонтакте».

После событий на Майдане в конце февраля 2014 года Александр Клименко спешно выехал из Украины. Он находится в розыске украинских правоохранительных органов. Клименко обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств.

Напомним, что в оккупированном Донецке не осталось шахт, которые добывают уголь.