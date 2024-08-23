Міністр-втікач часів Януковича знову приїхав на окупований Донбас

Колишній міністр доходів та зборів України часів президентства Віктора Януковича Олександр Клименко побував на окупованій Росією частині Донбасу як «інвестор» вугільних підприємств.
Клименко є основним акціонером зареєстрованої у Росії промислової групи «Родіна». На окупованій частині Донецької області під контролем цієї групи з минулого року перебуває шахта «Гірник-95» у Макіївці. На окупованій Луганщині цього року «Родінє» передали три підприємства: шахту «Білоріченська», збагачувальну фабрику «Білоріченська» та Краснодонське вантажно-транспортне підприємство. Від Росії «Родіна» отримала податкові пільги, будучи учасником вільної економічної зони на захоплених територіях.
Напередодні Дня шахтаря Клименко відвідав підконтрольні йому вугільні підприємства у Макіївці та Білоріченському, де взяв участь в урочистих заходах. Це випливає із сюжету, опублікованого донецьким проросійським телеканалом «Юніон», та повідомлень групи «Родіна» у «ВКонтакті».
Після подій на Майдані наприкінці лютого 2014 року Олександр Клименко спішно виїхав з України. Він перебуває у розшуку українських правоохоронних органів. Клименка звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів.
Нагадаємо, що в окупованому Донецьку не залишилося шахт , які видобувають вугілля.
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