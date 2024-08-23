Міністр-втікач часів Януковича знову приїхав на окупований Донбас

Колишній міністр доходів та зборів України часів Януковича Олександр Клименко. Фото: Промислова група «Родина» / VK

Колишній міністр доходів та зборів України часів президентства Віктора Януковича Олександр Клименко побував на окупованій Росією частині Донбасу як «інвестор» вугільних підприємств.



Клименко є основним акціонером зареєстрованої у Росії промислової групи «Родіна». На окупованій частині Донецької області під контролем цієї групи з минулого року перебуває шахта «Гірник-95» у Макіївці. На окупованій Луганщині цього року «Родінє» передали три підприємства: шахту «Білоріченська», збагачувальну фабрику «Білоріченська» та Краснодонське вантажно-транспортне підприємство. Від Росії «Родіна» отримала податкові пільги, будучи учасником вільної економічної зони на захоплених територіях.



Напередодні Дня шахтаря Клименко відвідав підконтрольні йому вугільні підприємства у Макіївці та Білоріченському, де взяв участь в урочистих заходах. Це випливає із сюжету, опублікованого донецьким проросійським телеканалом «Юніон», та повідомлень групи «Родіна» у «ВКонтакті».

Після подій на Майдані наприкінці лютого 2014 року Олександр Клименко спішно виїхав з України. Він перебуває у розшуку українських правоохоронних органів. Клименка звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів.





Нагадаємо, що в окупованому Донецьку не залишилося шахт , які видобувають вугілля.