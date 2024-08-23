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«Врачи без границ» заявили, что будут помогать людям в Покровске пока это возможно

23 августа 2024, 22:13

«Врачи без границ» заявили, что будут помогать людям в Покровске пока это возможно

Фото: Юлия Трофимова, «Врачи без границ» Фото: Юлия Трофимова, «Врачи без границ»

Организация «Врачи без границ» (MSF) оказывает медицинскую поддержку жителям прифронтовых Покровска, Селидово, Мирнограда и Новогродовки в Донецкой области. В этих городах объявлена обязательная эвакуация в связи российской агрессией. 

Волонтеры, спасатели, чиновники участвуют в эвакуации. 

По данным чиновников, в Покровской громаде проживает более 59 тысяч человек. Их призвали забрать только самое необходимое и покинуть свои дома. Большинство бегут от войны на поезде, вагоны полностью загружены. Целые семьи, часто в сопровождении своих домашних животных, садятся на эвакуационные поезда.

Фото: Юлия Трофимова, «Врачи без границ»

«Я оставила дома все. Это ужас. По ночам тряслись, содрогались от взрывов. Все закрыто: и рынок, и магазины, уже не говоря об аптеках, они давно закрыты. Это ужасно, все на нервах», — говорит Раиса Эпштейн. Ей 83, недавно перенесла инсульт. Она из Мирнограда. 

«Врачи без границ» сообщили, что предоставляют медицинские консультации эвакуированным на железнодорожной платформе в Покровске и дежурят на остановках поездов. 

«На борту люди с различными хроническими болезнями, и на фоне большого стресса, они могут обостриться, — говорит фельдшер Ольга Таценко. — У людей — головная боль, повышенное давление, эмоциональное перенапряжение. Все не понимают, что будет дальше, после осмотра одну из женщин госпитализировали. У нее очень низкое давление, надо, чтобы ее осмотрели в больнице, сделали  кардиограмму, УЗИ, выяснили, что с ней».

Фото: Юлия Трофимова, «Врачи без границ»

Поезда эвакуации останавливаются в Днепре, ближайшем крупном городе от линии фронта. Некоторые эвакуированные направляются к родственникам в более безопасные регионы, тогда как другие ищут убежища в приютах для переселенцев в западной части страны. 

«Врачи без границ» отмечают, что продолжат работать в Покровске пока позволят условия безопасности. 

Фото: Юлия Трофимова, «Врачи без границ»

«Наши машины скорой помощи помогают с медицинской эвакуацией и транспортировкой пациентов между медицинскими учреждениями, чтобы разгрузить их. Наша медицинская команда также поддерживает отделение неотложной помощи и интенсивной терапии последней больницы для мирных жителей, которая все еще функционирует в этом районе», — рассказала координатор проекта «Врачей без границ» в Украине Джанпьетро Кампед.

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