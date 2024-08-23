«Лікарі без кордонів» заявили, що допомагатимуть людям у Покровську, поки що це можливо

Фото: Юлія Трофімова, «Лікарі без кордонів»

Організація «Лікарі без кордонів» (MSF) надає медичну підтримку мешканцям прифронтових Покровська, Селидово, Мирнограда та Новогродівки у Донецькій області. У цих містах оголошено обов'язкову евакуацію у зв'язку зі російською агресією.



Волонтери, рятувальники, чиновники беруть участь в евакуації.



За даними чиновників, у Покровській громаді проживає понад 59 тисяч людей. Їх закликали забрати лише найнеобхідніше та залишити свої будинки. Більшість тікають від війни потягом, вагони — повні. Цілі сім'ї, часто у супроводі домашніх тварин, сідають на евакуаційні потяги.

Фото: Юлія Трофімова, «Лікарі без кордонів»

«Я залишила вдома все. Це жахіття. Ночами тремтіли, здригалися від вибухів. Все закрито: і ринок, і магазини, не кажучи вже про аптеки, вони давно закриті. Це жахливо, все на нервах», — каже Раїса Епштейн. Їй 83 нещодавно перенесла інсульт. Вона із Мирнограда.



«Лікарі без кордонів» повідомили, що надають медичні консультації евакуйованим на залізничній платформі в Покровську та чергують на зупинках поїздів.



«На борту люди з різними хронічними хворобами і на тлі великого стресу, вони можуть загостритися, — каже фельдшер Ольга Таценко. — У людей головний біль, підвищений тиск, емоційна перенапруга. Усі не розуміють, що буде далі. Після огляду одну із жінок госпіталізували. Має дуже низький тиск, треба, щоб її оглянули в лікарні, зробили кардіограму, УЗД, з'ясували, що з нею».

Фото: Юлія Трофімова, «Лікарі без кордонів»

Потяги евакуації зупиняються у Дніпрі, найближчому великому місті від лінії фронту. Деякі евакуйовані прямують до родичів у безпечніші регіони, тоді як інші шукають притулку у захисту для переселенців у західній частині країни.



«Лікарі без кордонів» зазначають, що продовжать працювати в Покровську доки дозволятимуть умови безпеки.

Фото: Юлія Трофімова, «Лікарі без кордонів»

«Наші машини швидкої допомоги допомагають із медичною евакуацією та транспортуванням пацієнтів між медичними установами, щоб розвантажити їх. Наша медична команда також підтримує відділення невідкладної допомоги та інтенсивної терапії останньої лікарні для мирних жителів, яка все ще функціонує у цьому районі», — розповіла координаторка проєкту «Лікарів без кордонів» в Україні Джанп'єтро Кампед.