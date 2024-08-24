В России после атаки дронов — еще один крупный пожар на военном объекте

В Острогожске Воронежской области РФ утром 24 августа горит и детонирует склад боеприпасов. Как утверждает местная власть, пожар возник после атаки беспилотников. Ночью над Россией сбили семь дронов, заявили в министерстве обороны РФ.



В Острогожском районе на территории трех населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы 200 человек. Пострадали два человека, одна из раненых находится в тяжелом состоянии.



В городе расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ.

Тем временем в городе Пролетарск Ростовской области РФ седьмой день горит нефтебаза. Вечером 23 августа огонь перекинулся на жилые постройки. Российские СМИ сообщили, что пожар охватил целую улицу с жилыми домами — Чапаева.

Нефтебаза рядом с городом Пролетарск, загорелась утром 18 августа. Местные власти заявили, что пожар возник из-за упавших обломков беспилотников. Они были сбиты российской ПВО над хранилищем дизельного топлива.