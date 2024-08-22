Аэродром «Мариновка» в Волгоградской области РФ атаковали СБУ и ССО: поражены склады с авиабомбами и БК, они детонируют

Последствия атаки на аэродром «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Фото: кадр из видео

СБУ вместе с ССО Украины атаковали военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области, который армия РФ использует для бомбардировок линии фронта. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники.

На складах детонируют авиабомбы, боекомплекты и горюче-смазочные материалы. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма.

Ще кадри з аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області, який атакували безпілотники



Триває вторинна детонація на складі авіаційного озброєнняhttps://t.co/A7gFa5Hr3P



На відео звучить нецензурна лайка! pic.twitter.com/sQQdoFql3C — Новини Донбасу (@novostidnua) August 22, 2024

Напомним, что аэродром «Мариновка» ночью 22 августа атаковали беспилотники.



«Новости Донбасса» проанализировали цели и эффективность налетов украинских дронов на военные аэродромы в России.