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У Росії після атаки дронів — ще одна велика пожежа на військовому об'єкті

24 серпня 2024, 08:43

У Росії після атаки дронів — ще одна велика пожежа на військовому об'єкті

В Острогозьку Воронезької області РФ вранці 24 серпня горить і детонує склад боєприпасів. Як стверджує місцева влада, пожежа виникла після атаки безпілотників. Вночі над Росією збили сім дронів, заявили в міністерстві оборони РФ.

В Острогозькому районі на території трьох населених пунктів запроваджено режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано 200 осіб. Постраждали двоє людей, одна з поранених перебуває у тяжкому стані.

У місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ.

Тим часом у місті Пролетарську Ростовської області РФ сьомий день горить нафтобаза. Увечері 23 серпня вогонь перекинувся на житлові споруди. Російські ЗМІ повідомили, що пожежа охопила цілу вулицю з житловими будинками — Чапаєва.

Нафтобаза поруч із містом Пролетарськ, спалахнула вранці 18 серпня. Місцева влада заявила, що пожежа виникла через уламки безпілотників. Вони були збиті російською ППО над сховищем дизельного пального.

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