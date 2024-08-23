Россияне из авиации обстреляли Курахово: есть пострадавшие и повреждения

Оккупанты атаковали Курахово 23 августа. Фото: Роман Падун

В пятницу, 23 августа, город Курахово Донецкой области попал под российский обстрел. В результате атаки двое людей получили ранения, сильно поврежден спортивный комплекс. Об этом сообщил начальник Кураховской ГВА Роман Падун.



По его словам, россияне ударили по городе из авиации.



«Прямое попадание в СК «Олимпийский». Повреждены близлежащие многоэтажки, здания и торговый центр города. Ранены два человека», — отметил Падун.

Начальник Кураховской ГВА призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 23 августа обстреляли село Розлив Волновахского района Донецкой области.