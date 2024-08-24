За добу війська РФ пошкодили обстрілами 23 багатоповерхівки в Кураховому на Донеччині

Російська армія завдала значних руйнувань у черговий раз, обстрілюючи міста та села Донецької області 23 серпня. В обласній військовій адміністрації перерахували збитки, а також розповіли про постраждалих.

В Антонівці Мар'їнської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Кураховому поранено 2 особи, пошкоджено 23 багатоповерхівки, в Успенівці — 7 приватних будинків. У Селидовому пошкоджено соціальний об'єкт та 3 багатоповерхівки. У Даченській Покровській громаді пошкоджено будинок. Є пошкоджене житло у Гродівці, Крутому Яру та Красному Яру.

У Зарічному Лиманській громаді зруйновано 8 будинків. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 19 об'єктів.



У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Щербинівці поранено людину та пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено будинок.



За добу російські окупанти 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 4992 особи, у тому числі 1023 дитини.