В сети рассказали детали об украинской ракете «Паляниця»

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон Паляниця завершили за 1,5 год. Фото: скриншот

В Украине опубликовали детали об украинской далекобойной ракете-дроне «Паляныця». В ближайшем будущем ракет-дронов будет становиться все больше. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«В пределах действия ракеты-дрона — два десятка военных аэродромов. Всю разработку смогли завершить феноменально быстро — всего за 1,5 года. «Паляница» будет запускаться с наземной платформы. Двигатель — турбореактивный. Стоимость ракеты-дрона — намного ниже аналогов, работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается. Задача «Паляницы» — защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага и сделать это на его территории», — говорится в видео.



Зеленский отметил, что российская армия за два с половиной года полномасштабной войны выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. По его словам, остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения.



«Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день», — подытожил глава государства.



Ранее мы писали, что 24 августа впервые применила новый класс оружия — ракету-дрон «Паляниця». Первое применение против российских оккупантов было успешным.