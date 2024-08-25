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В сети рассказали детали об украинской ракете «Паляниця»

25 августа 2024, 10:56

В сети рассказали детали об украинской ракете «Паляниця»

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон Паляниця завершили за 1,5 год. Фото: скриншот Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон Паляниця завершили за 1,5 год. Фото: скриншот

В Украине опубликовали детали об украинской далекобойной ракете-дроне «Паляныця». В ближайшем будущем ракет-дронов будет становиться все больше. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В пределах действия ракеты-дрона — два десятка военных аэродромов. Всю разработку смогли завершить феноменально быстро — всего за 1,5 года. «Паляница» будет запускаться с наземной платформы. Двигатель — турбореактивный. Стоимость ракеты-дрона — намного ниже аналогов, работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается. Задача «Паляницы» — защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага и сделать это на его территории», — говорится в видео.

Зеленский отметил, что российская армия за два с половиной года полномасштабной войны выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов. По его словам, остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения.

«Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день», — подытожил глава государства.

Ранее мы писали, что 24 августа впервые применила новый класс оружия — ракету-дрон «Паляниця». Первое применение против российских оккупантов было успешным.

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