«Дебют» украинской «Паляници»: ракета-дрон поразила российскую цель

Украина в субботу, 24 августа, впервые применила новый класс оружия — ракету-дрон «Паляниця». Первое применение против российских оккупантов было успешным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия — абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона “Паляниця”. Это новый наш метод отплаты агрессору. Враг был поражен», — сказал Зеленский.



Он рассказал об этом на совместном мероприятии с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве по случаю Дня независимости Украины.



Глава государства не назвал место поражения.



Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августу из-за атаки беспилотников загорелся и продолжает детонировать склад боеприпасов в Воронежской области.