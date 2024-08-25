У мережі розповіли деталі про українську ракету «Паляниця»

Розробку української далекобійної ракети-дрону Паляниця завершили за 1,5 року. Фото: скріншот

В Україні опублікували деталі про українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця». У найближчому майбутньому ракет-дронів ставатиме дедалі більше. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«У межах дії ракети-дрону — два десятки військових аеродромів. Усю розробку змогли завершити феноменально швидко — лише за 1,5 роки. «Паляниця» запускатиметься з наземної платформи. Двигун - турбореактивний. Вартість ракети-дрону — набагато нижча за аналоги, робота над її здешевленням і збільшенням виробництва триває. Завдання «Паляниця» — захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога і зробити це на його території», — йдеться у відео.



Зеленський зазначив, що російська армія за два з половиною роки повномасштабної війни випустила Україною близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. За його словами, зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння.



«Ракет-дронів ставатиме більше, як побільшало наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня», — підсумував глава держави.



Раніше ми писали, що 24 серпня вперше застосувала новий клас зброї — ракету-дрон Паляниця. Перше застосування проти російських окупантів було успішним.