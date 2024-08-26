По состоянию на вечер понедельника в результате удара РФ погибли семь человек, еще 47 ранены, среди них — четверо детей. Сейчас все спасательные работы завершены, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



«В результате атаки по Украине погибло 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.», — сказано в сообщении.



Сообщается, что спасатели ликвидировали 22 пожара и спасли двух человек.

Российская армия в понедельник, 26 августа, в очередной раз ударила по Украине, пострадали 15 областей.