Наслідки масованої атаки РФ: загинуло 7 українців, 47 поранено

Станом на вечір понеділка внаслідок удару РФ загинули семеро людей, ще 47 поранені, серед них четверо дітей. Наразі всі рятувальні роботи завершено, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждали, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н.», — сказано у повідомленні.



Повідомляється, що рятувальники ліквідували 22 пожежі та врятували двох людей.

Російська армія у понеділок, 26 серпня, вкотре вдарила по Україні, постраждали 15 областей.