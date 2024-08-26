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После массированного удара РФ к вечеру ситуация с энергоснабжением Украины усложнилась

26 августа 2024, 20:50

После массированного удара РФ к вечеру ситуация с энергоснабжением Украины усложнилась

Вечером 26 августа аварийные графики действуют во многих украинских областях. В течение дня они были заменены на графики почасовых отключений, а позже в ряде регионов их также отменили. Но к вечеру ситуация усложнилась. 

«Укрэнерго» пока не комментировала последствия комбинированной атаки по энергосистеме. Однако областные операторы уже публикуют в соцсетях приблизительные графики отключения на вторник, 27 августа.

Компания «Укрэнерго», по предварительной информации, завтра планирует применять ограничения электроэнергии для  всех регионов. Графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток, сообщил  оператор ДТЭК. 

В частности, с 00:00 до 06:00 планируется применять три очереди отключений, с 06:00 до 11:00 — четыре, с 11:00 до 15:00 — три, с 15:00 до 21:00 — четыре, с 21:00 до 00:00 — три.

Российская армия в понедельник, 26 августа, в очередной раз ударила по Украине, в частности, пострадали 15 областей. 

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