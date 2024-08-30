Десантники ВСУ отбили массированное наступление армии РФ на Кураховском направлении: разгромлена колонна бронетехники

Массированное наступление российской армии на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

29 августа бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ отбили массированную атаку российских войск на Кураховском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й ОАЭМБр.

Так, 17 единиц разнообразной бронированной техники оккупантов пытались прорваться через украинскую оборону. В результате боя 13 единиц бронетехники были уничтожены на минных заграждениях, огнем артиллерии, ПТРК и FPV-дронами. Также десантники ВСУ ликвидировали личный состав россиян.

Напомним, что десантники ВСУ отбили несколько волн «мясных штурмов» на Покровском направлении.