Десантники ЗСУ відбили масований наступ армії РФ на Курахівському напрямку: розгромлена колона бронетехніки

Масований наступ російської армії на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

29 серпня бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ відбили масовану атаку російських військ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї ОАЕМБр.

Так, 17 одиниць різноманітної броньованої техніки окупантів намагалися прорватися через українську оборону. Внаслідок бою 13 одиниць бронетехніки було знищено на мінних загородженнях, вогнем артилерії, ПТРК та FPV-дронами. Також десантники ЗСУ ліквідували особовий склад росіян.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ відбили кілька хвиль «м'ясних штурмів» на Покровському напрямку.